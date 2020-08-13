Психиатр Центра Сербского объяснил, когда лень является признаком болезни

Вылечить депрессию помогут врачи.

pixabay.com
Вылечить депрессию помогут врачи.
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Лениться нормальное свойство человека. Так мы защищаем себя от бессмысленной работы, это время переждать что-то, задуматься, и тогда некоторая часть работы уже теряет актуальность. Нередко лень становилась помощницей в гениальных изобретениях.

Но бывает другая лень, когда человек не хочет и не может ничего делать. И вот это уже болезненное состояние, выйти из которого человеку поможет врач.

По словам психиатра-психоаналитика Центра психиатрии имени Сербского Павла Качалова, описываемое состояние, скорее всего, является депрессией. Сегодня в арсенале специалистов есть достаточное количество антидепрессантов, способных помочь.

«Если человек внезапно меняется и перестает походить на самого себя, и эта проблема повторяется, помочь человеку может только лечение», рассказал врач в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее сайт Радио «Комсомольская правда» писал о том, что психиатры советуют плакать не только детям и женщинам. Пускать «скупую мужскую слезу» нужно время от времени и представителям сильного пола. Потому что слезы это эффективное средство борьбы со стрессом, и постоянно их сдерживать не рекомендуется.